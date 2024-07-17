Erdemir'in Eurobond ihracına 2 milyar dolar talep geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Erdemir'in Eurobond ihracına 2 milyar dolar talep geldi

Erdemir\'in Eurobond ihracına 2 milyar dolar talep geldi

Türkiye'nin önde gelen çelik şirketlerinden Erdemir'in gerçekleştirdiği Eurobond ihracına, planlanan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldi. 750 milyon dolarlık ihraca gelen talep 2 milyar doları aştı. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını tamamladı. Tahvil ihracı, yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye'ye ve kuruma olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

17.07.2024 10:23
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Türkiye'nin önde gelen çelik şirketlerinden Erdemir'in, şirket tarihinde ilk kez gerçekleşen Eurobond ihracına, 130'un üzerinde uluslararası kurumsal fondan, planlanan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldi. Avrupa ve ABD'de işlem görecek olan 750 milyon dolarlık ihraca gelen talep 2 milyar doları aştı.

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra'da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı. Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext'te işlem görecek.

"Türkiye'ye duyulan güvenin işareti"

OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, gelen talebin, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir'in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu kaydetti. Erdem, "Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye'ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken aynı zamanda Türk şirketlerinin Eurobond ihraçları içinde de en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor" dedi.

"Kaynak yapımızı uzun vadeli çeşitlendirme fırsatı"

OYAK Grup Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:

"Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu çalışma, hepimiz için gurur vesilesi oldu. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Yoğun talep gören Eurobond ihracımız, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımızla kurduğumuz güven esaslı ilişkinin bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin güçlü finansal yapısına inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Erdemir, OYAK, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir'in Eurobond ihracına 2 milyar dolar talep geldi - Son Dakika

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