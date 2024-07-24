Erdemir'in Eurobond Kredi Notları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Erdemir'in Eurobond Kredi Notları Açıklandı

Erdemir\'in Eurobond Kredi Notları Açıklandı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir'in gerçekleştirdiği Eurobond'un kredi notlarını değerlendirdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Tahvil ihracı büyük ilgi gördü ve Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk çelik şirketi ihracı oldu.

24.07.2024 11:59
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, çelik şirketi Erdemir'in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond'un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile 'B+' ve 'B3' nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Erdemir'in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond'una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir'in 2029 vadeli tahviline sırası ile 'B+' ve 'B3' nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir'den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklama yapıldı: "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, yüzde 8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı yüzde 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır."

Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir'in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130'un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldi.

Erdemir'in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.

Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.

Kaynak: DHA

Fitch Ratings, Orta Doğu, Erdemir, Afrika, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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