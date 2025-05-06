Erdemir, Made in Steel 2025 Fuarı'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erdemir, Made in Steel 2025 Fuarı'nda

Erdemir, Made in Steel 2025 Fuarı\'nda

Erdemir, Milano'daki Made in Steel 2025 Fuarı'nda sürdürülebilirlik vizyonunu tanıtıyor.

06.05.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, çelik sektörünün önde gelen etkinliklerinden Made in Steel 2025 Fuarı'nda ilk kez yer alıyor. 6-8 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen fuarda Erdemir, değer oluşturan ürünlerini ve sürdürülebilirlik vizyonunu sektör profesyonelleriyle paylaşıyor.

Erdemir, Avrupa'nın en saygın çelik fuarlarından biri olan Made in Steel 2025'te ilk kez yerini aldı. Erdemir, 6-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Milano'daki Fiera Milano Rho Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 24'üncü salondaki L01 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, işletmeye alınışının 60'ıncı yılını kutlayan şirket, çelik endüstrisinin buluşma noktası olan fuarda; Net Sıfır Yol Haritası'nı, katma değer sağlayan ürünlerini ve yenilikçi üretim teknolojilerini ziyaretçilerle paylaşıyor. Global ölçekte stratejik iş birlikleri geliştirmeyi amaçlayan şirket, Made in Steel 2025'te sektör temsilcileriyle güçlü bağlantılar kurmayı hedefliyor.

Üreticiler, tedarikçiler, teknoloji geliştiricileri ve yatırımcılar başta olmak üzere çelik sektörünün tüm paydaşlarını iki yılda bir buluşturan Made in Steel Fuarı, bilgi alışverişi ve ticari etkileşim konusunda önemli bir platform sunuyor. Bu yıl 35 bin metrekarelik alanda 11'inci kez düzenlenen etkinliğe 300'ü aşkın firma ve 50'den fazla konuşmacı katılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Erdemir, Ekonomi, Güncel, Milano, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir, Made in Steel 2025 Fuarı'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:40:19. #7.12#
SON DAKİKA: Erdemir, Made in Steel 2025 Fuarı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.