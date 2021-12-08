Erdemir ve Erdemir Maden'e TİSK Ortak Yarınlar Ödülü

OYAK Grubu Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir ve Erdemir Maden, TİSK tarafından kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırmak ve kurumları bu konuda teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen Ortak Yarınlar Ödülleri'nde ödül kazandı. Erdemir, Grizu-263 Uzay Takımı'na verdiği destekle, Erdemir Maden ise Dijital Merkez Projesi ile ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin ilk ve en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir ile Türkiye'nin ilk ve tek demir cevheri peletleme tesisine sahip Erdemir Maden, TİSK kurumsal sosyal sorumluluk ödül programı Ortak Yarınlar'da ödül almaya hak kazandı. "Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün" anlayışını benimseyen program, bu sene "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlendi. Erdemir, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü - Gençlerin Yolunu Açanlar" kategorisinde, Erdemir Maden ise "Dijitalleşme Ödülü" kategorisindeki projeleriyle ödüle layık görüldüler.

Erdemir'in Grizu-263'e kesintisiz desteği sürüyor

Erdemir, 2018 yılından bu yana üretim tesisinin bulunduğu Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu-263'ün faaliyetlerine destek olmaya devam ediyor.

Ortak Yarınlar ödül töreninde konuşan Erdemir Genel Müdürü S. Cem Oral, "Kaliteli yerli çeliğimizle 56 yıldır sanayimize hizmet veriyor, üretimimiz, istihdamımız ve ihracatımızla ülkemize değer katıyor, ülkemiz sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sektör lideri olmanın verdiği sorumlulukla toplumsal gelişime destek olmayı, iş süreçlerimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bizi çelik gibi güçlü ve aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan gençlerimizin önünü açmak, hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri fırsatlar sunmak adına eğitim alanındaki faaliyetlerimize öncelik verdik. Üretim tesislerimizin bulunduğu Zonguldak'ta, Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki Grizu-263 Uzay Takımı, geleceğe dair ortak hayallerini bizlerle paylaştığında, büyük bir heyecan duyduk. Uzay teknolojileri alanında ülkemizin ve dünyanın sayılı üniversiteleriyle rekabet eden bu ekibe ve hayallerine inandık ve bugün bu anlamlı ödülü almaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Ortak Yarınlar'da "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü - Gençlerin Yolunu Açanlar" kategorisinde ödüle layık görülen Erdemir'in yarışma katılımları ve ekipman temini konusunda kesintisiz desteği, takımın maddi kısıtlardan bağımsız, başarıya odaklanabilmesini sağladı. Grizu-263, ülkemize Amerikan Uzay Kurumu, Uçak-Uzay Enstitüsü ve NASA'nın düzenlediği Cansat yarışmasında 2 dünya ikinciliği, 2 dördüncülüğü getirdi, Teknofest'te şampiyon oldu.

Erdemir Maden'de dijital dönüşümü başlatan proje ödül aldı

Türkiye'nin ilk ve tek demir cevheri peletleme tesisine sahip Erdemir Maden'de dijital dönüşümü başlatan "Dijital Merkez Projesi", şirket mühendisleri ve çalışanları tarafından hayata geçirildi. Projenin ilk basamağı ile yapay zeka kontrol sisteminin, birçok prosese entegre olması hedefleniyor.

Ortak Yarınlar ödül töreninde Erdemir Maden Genel Müdürü Halil Yıldırım projeye dair bilgi vererek şöyle konuştu: "Kırma, eleme, harmanlama tesislerinin tek merkezden kontrol edilmesini sağlayan projemiz, konvensiyonel kontrol sistemleri ile çalışan tesisimizi, bilgisayar yazılımı ve kodları, bilgisayar tabanlı PLC ile çalışıyor hale getiriyoruz. Proje ile üretimde sistem kaynaklı arızaları önleyerek, oluşan arızaları tespit ediyor, onarım süresini kısaltarak üretim sürekliliğini korumak için çalışıyoruz. TİSK'in "Ortak yarınlar birlikte mümkün, ortak yarınlar bizimle mümkün" sloganını benimseyen bir şirket olarak sosyal sorumluluk çalışmalarının desteklenerek ödüllendirildiği bu programının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, katılan tüm kuruluşları kutluyoruz. Sektördeki konumumuzu, geleceğe güçlü adımlarla taşımamızda en önemli kaynağımız çalışanlarımız başta olmak üzere, bize eşlik eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK