Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen yenidünyalar hasat edildi.
Kargıcak Mahallesi'ndeki seralarda yetiştirilen yenidünyaların olgunlaşmasıyla hasat mesaisi başladı.
Çiftçilerin sabah erken saatlerde dalından toplayıp sandıklara koyduğu meyveler, ilçe haline gönderildi.
Üretici Hüseyin Çiftçioğlu, gazetecilere, martta yapmayı planladıkları hasadın mevsim şartları nedeniyle erken başladığını söyledi.
Yenidünyaların kalitesinden memnun olduklarını belirten Çiftçioğlu, sezonun verimli geçmesini diledi.
Son Dakika › Ekonomi › Erdemli'de Yenidünya Hasadı Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?