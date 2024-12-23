Erdemoğlu Holding Gabar'daki Petrol Kuyularını İnceledi

Ekonomi

Erdemoğlu Holding, Gabar'daki petrol kuyularını yerinde inceledi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı itibariyle Türkiye'de toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretilirken, bu üretimin yarısı Gabar'dan karşılanıyor. Günlük petrol üretiminin 61 bin varilin üzerine çıktığı Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolü üretiliyor.

Ülke enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru yürürken, petrol endüstrisinde milli teknolojilerin ülke topraklarında gelişmesi sağlanarak yeni bir ekosistem oluşturuluyor.

Polyester sektöründe Çin ve Hindistan dışındaki bölgede lider konumunda bulunan Erdemoğlu Holdingin Yumurtalık'ta yapmayı planladığı Petrokimya Tesisi Projesi, Türkiye'nin en büyük petrokimya tesislerinden biri olacak. SASA Yumurtalık Projesinin ilk etabına 2026'da 5,5 milyar dolarlık yatırımla başlanacak.

Gelecek 10 yıl içindeki yatırım bütçesi toplamda 25 milyar doları bulacak olan SASA Yumurtalık projesinin devreye girmesiyle ham petrolden elde edilen ürünler, hammaddeler, ara ürünler ve nihai ürünlerden ipliğe kadar uzanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ülkedeki petrol arama çalışmalarına dikkati çekerek, yatırımlarında ham petrol ve kondens petrol kullanarak petrokimya ürünleri üreteceklerini, Gabar'daki petrol kuyularının önümüzdeki 5 yıllık planlarını öğrenmek istediklerini belirtti.

Erdemoğlu, Türkiye'de yılda 22 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal edildiğini vurgularken, Gabar'daki yerli petrol kaynaklarıyla, petrokimya ithalatını durdurma şansını yakalayabileceklerini ifade etti.

Yılda yaklaşık 6,5 milyon ton ürün işleyecek bir rafineri yapmak istediklerini, zaman içinde bu rakamı 13 milyona kadar çıkartmayı hedeflediklerini aktaran Erdemoğlu, böylece motorin, dizel, LPG vb. kalemlerde büyük bir ithalatın önüne geçilebileceğini kaydetti.