Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 1 buçuk saat süren Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda da bulunarak Ramazan dönemine denk gelen emekli maaşları ve 5 milyar liralık ilave destek paketiyle ilgili müjdeler verdi.

Açıklamaların devamında Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın sürecinde gelişmiş ülkelerin bile aslında ne kadar kırılgan bir ekonomiye sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ülkemiz çok güçlü bir görünüm sergileyerek geride bırakmıştır.



"İKİ ELİMİZ DE BU TABLONUN MÜSEBBİPLERİNİN YAKASINDA OLACAK"

Yatırım, istihdam programımızı sabırla, dirayetle uyguladık. Petrolden, gıdaya fiyatlarda yol açtığı yükselişler ülkemizi de etkiledi. Vatandaşımızı korumamıza rağmen ortaya çıkan fiyat artışlarının üzücü olduğu bilmekteyiz. Kur dalgalanmalarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarı sağlamış olsak da fiyatlardaki artış kalıcı oldu. Küresel ekonomideki artışları bahane edenler haksız kazanç peşine düştüler. Ne kurla, ne diğer maliyetlerle izah edilmeyecek bu tablonun müsebbiplerinin iki elimizde yakalarında olacak.

YAŞLI VE EMEKLİ MAAŞLARI CUMA GÜNÜ ÖDENECEK

Fiyat artışlarına karşı en küçük bir acıma duymayacağımızı buradan açıkça duyuruyorum. Sosyal yardım sistemimizin parametrelerine göre ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Bu vesile ile Ramazan döneminde denk gelen yaşlı ve emekli maaşlarını cuma gününe çekeceğiz.

15 MİLYAR LİRALIK İLAVE DESTEK PAKETİ

Ayrıca 15 milyar liralık ilave destek paketinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aslolan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, kendini geliştirecek kalite bir eğitim sistemi. Sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda temel hizmet sağlamaktır. Geleceğimize güvenle bakıyoruz.

"GELİNEN NOKTAYI GÖRMEMEK İÇİN KALBİN KARARMIŞ OLMASI GEREK"

Bizim için artık sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye var, bizim için artık milletimizi kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var. Geçtiğimiz 20 yılda milletimizin her kesimine ulaştırdığımız devrimleri bu yüzden yaptık. Milletimizi nice sinsi tezgahlardan kurtarmak için bu adımları attık. Türkiye'nin geldiği noktayı görmemek için kalbin kararmış olması gerek.

"ENFLASYONU YENECEĞİZ"

Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var ama kimse unutmasın önemli olan milletin sözüdür. Biz 20 yıldır durmak yok yola devam ediyoruz. Artık tüm bu emeklerin karşılığını alma, neticesini görme vaktinin eşiğindeyiz. Enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerden kurtardık, hayat pahalılığın da üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi bölgesinin onurlu devletlerinden biri haline getirdik. Çünkü biz bu millete güveniyoruz. Biz ülkemiz için ne yapılması gerekiyorsa onun icrasını yönetmeye devam edeceğiz."