31 Mart seçimleri öncesinde ekonomik anlamda birçok iddia ortaya atılırken, bazı basın yayın organlarında yer alan bu tip haberler "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası için ortaya atılan felaket senaryolarına tepki göstererek "Ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryosu yazanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz. Bunların hiçbiri deprem bölgemizi ayağa kaldırmanın önüne geçemiyor. İnşallah bu badireyi de geride bırakacağız" diye konuştu.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan " Merkez Bankası'nın raporu sızdı, dolar 15 gün sonra 40 TL olacak" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Haberleri kesin bir dille yalanlayan İletişim Başkanlığı "Böyle bir rapor kesinlikle yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı suç duyurusunda bulunacaktır" açıklamasında bulunmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz - Son Dakika
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, TRT World'e verdiği röportajda Erzurum'un ekonomisi ve şehrin genel meseleleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin getirdiği sorunlara dikkat çekti. Kaya, Irak'ın Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerden biri olduğunu belirterek, vize uygulamasının ticari ilişkilerin gelişmesini engellediğini söyledi. Ayrıca, sağlık turizmi açısından da önemli bir konumda olan Diyarbakır'ın Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin ucuz ve kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,267 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) - En düşük: 8,537 TL, En yüksek: 9,267 TL; Ayçiçeği (Kg) - En düşük: 15,774 TL, En yüksek: 15,774 TL.
Bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz yapılacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en donanımlı ve kapsamlı yerel tohum merkezini kurarak bugüne kadar 19 Milyon yerel tohum dağıttı. 2024 yılı için dikimi yapılan 1 Milyon yerel tohum dağıtımı tamamlandı.
Edirne İl Özel İdaresi, merkez ilçeye bağlı Kayapa ve Lalapaşa'ya bağlı Ortakçı köyleri arasındaki 3.5 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, yapılan çalışmaları inceledi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci'den bilgi aldı. Vali Sezer, tüm köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yapılacağını belirtti.
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