Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacağını işaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacağını işaret etti

24.07.2023 21:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan, emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zam hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ocak ayını işaret ederek, bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacaklarını ve bu konuyu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planladıklarını belirtti.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 3 saat 20 dakika süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan, ekonomiden dış politikaya kadar birçok konu başlığına değindi. Erdoğan'ın gündeminde emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zam da vardı.

ERDOĞAN OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Bunun için ocak ayını işaret eden Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, SEYYANEN ZAM TALEP ETMİŞTİ

Emekliye gelen yüzde 25 zammı yetersiz bulan MHP lideri Devlet Bahçeli, seyyanen zam talebinde bulunmuştu. Bahçeli, "Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (6)
  • Hamit Gündoğdu: Biz emekliler yılbaşından 3 ay sonraki seçime kilitlendik ama tüm emekli de aynı noktada olursa güzel olur... Bende emekliyim ama emekliye güven duymuyorum. Ağızlarına bir kaşık bal ver işlem tamam 2 ay sonra ölüyoruz... ölün len... Cevap Yaz 67 12 Yayından Kaldır
  • Nuri Iscan: Emekliler lütfen yıl başına kadar ölün yoksa ülke baticak sayemizde bak bize verecek para yok sabır ya hepinizi Allah'a havale ediyorum. Cevap Yaz 93 11 Yayından Kaldır
  • Erol MARASLI: Yılbasında zaten normalde zam var.kelime oyunu yapmasına gerek yok.biz emekliye verilen ve yerine getirilmeyen sözü unutmayacagız. Cevap Yaz 120 10 Yayından Kaldır
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