Erdoğan'dan finansal okuryazarlık ve yatırım düzenlemeleri mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda yaptığı konuşmada, önceki gün TBMM'de kabul edilen yasa teklifiyle Türkiye'ye yabancı kaynak girişini teşvik edecek bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduklarını söyledi.

Bugün de İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımcılara hizmet vermek üzere "Tek Durak Ofisi"nin açılışının gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, "Bütün bunları özellikle şunun için çok önemsiyoruz, son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız." diye konuştu.

"2014 yılında hazırladığımız Strateji ve Eylem Planı ile sektöre ilişkin kapsamlı bir yol haritası oluşturduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem vatandaşlarımızın hem firmalarımızın hem de ekonominin tüm paydaşlarının finansal farkındalıklarını artırmasına büyük önem atfediyoruz. 2014 yılında hazırladığımız Strateji ve Eylem Planı ile sektöre ilişkin kapsamlı bir yol haritası oluşturduk."

Geçen sene yayımladıkları Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 22 Mayıs'ı "Finansal Okuryazarlık Günü" ilan ettiklerini, 24 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve liselerin ilk dersinin "finansal okuryazarlık" başlığıyla işlendiğini, yaklaşık 18 milyon öğrencinin aynı anda kendi yaş gruplarına ve eğitim kademelerine göre özel olarak hazırlanan içeriklerden istifade ettiğini dile getiren Erdoğan, finansal bilincin erken yaşta edinilmesiyle tasarruf kültürünün güçlendirilmesi bakımından iyi bir örnek olan uygulamayı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum, finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Bu noktada SPK'nin asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ye çok önemli sorumluluklar düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşların istismar edilmesinin önüne geçilmesinin bu Kurulun asli misyonlarından biri olması gerektiğini, doğası itibarıyla sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmanın riskli olduğunu belirten Erdoğan, denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemenin düzenleyici kurumların vazifesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer atıl vaziyette duran, üretime, yatırıma, büyüme ve kalkınmaya hiçbir katkısı olmayan birikimlerin ekonomiye katma değer sağlayan alanlara yönelmesini istiyorsak sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız. Bunun da yolu finansal okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra yatırım ve tasarrufların güven veren bir kanaldan sisteme dahil edilmesinden geçiyor. Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil, toplumsal bir fatura da çıkmakta, bunun da yükünü siyaset kurumu çekmektedir." diye konuştu.

SPK'nin üzerine düşen görev ve sorumlulukları en etkin şekilde, doğru araç ve tedbirlerle bihakkın yerine getireceğine yürekten inandığını belirten Erdoğan, Finansal Okuryazarlık Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini de dile getirdi.

Programdan notlar

Video gösterimiyle başlayan programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile SPK Başkanı Mahmut Sütcü de birer konuşma yaptı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı sektör temsilcileri katıldı.

