Tahıl Koridoru'nun ana gündem maddesi olacağı Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesine dünya basını geniş yer verdi. Tahıl Koridoru'nun yeniden devreye girmesi için Türkiye'nin gösterdiği diplomatik çabalara dikkat çeken dünya basını haberlerinde, "Türkiye, Rusya'nın ana ticaret ortaklarından biri konumunda. Erdoğan, Putin'e 'sevgili dostum' diyor. Türkiye'nin tahıl anlaşmasının restorasyonu için baskı yapması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

SOÇİ'DE "TAHIL KORİDORU" ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek. Zirvenin ana gündem maddesi, Rusya'nın tek taraflı olarak feshettiği Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

"ERDOĞAN, PUTİN'İN ANLAŞMAYA DÖNMESİNİ SAĞLAYABİLECEK TEK LİDER"

Görüşme öncesi açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Erdoğan'ın Putin'i Tahıl Anlaşması'na döndürebilecek tek lider olduğunu söyledi. Kuleba, "Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider." dedi.

BLİNKEN: TÜRKİYE'NİN TEKRAR LİDERLİK ROLÜNÜ ÜSTLENMESİNİ BEKLİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili "tekrar liderlik rolünü üstlenmesini" beklediklerini söyledi. Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Blinken, ""Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı." dedi. Blinken, "Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

DÜNYA BASINI, ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İki liderin kritik zirvesinden çıkacak sonuçlar merakla beklenirken, dünya basını da görüşmeyi yakından takip ediyor. Tahıl Koridoru'nun yeniden devreye girmesi için Türkiye'nin rolüne dikkat çeken yabancı basın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarının önemine vurgu yaptı.

"ERDOĞAN, PUTİN'E, 'SEVGİLİ DOSTUM' DİYOR"

Her iki liderin, diplomatik çabaların devam ettiği dönemde tahıl anlaşmasını onarmak üzere bir araya geleceğini yazan Associated Press, haberinde şunlara yer verdi: "Türkiye, Temmuz 2022'de Birleşmiş Milletler ile birlikte Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limandan gıda sevkiyatına devam etmesine olanak tanıyan anlaşmaya aracılık etti. Ankara'nın rolü çok önemliydi. Türkiye, Rusya'nın ana ticaret ortaklarından biri konumunda. Erdoğan, Putin'e 'sevgili dostum' diyor."

"GÖRÜŞME, TAHIL ANLAŞMASININ TEKRAR CANLANDIRILMAYA ÇALIŞILDIĞI DÖNEMDE OLACAK"

Reuters, "Putin, tahıl anlaşmasının tekrar canlandırılmaya çalışıldığı dönemde Erdoğan ile görüşecek" derken, Moskova'nın ana taleplerinden birinin Rusya Tarım Bankası'nın SWIFT uluslararası ödemeler sistemine yeniden bağlanması olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin, Rus hükümetini sistemden Haziran 2022'de çıkardığı, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmek istendiği dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Putin'in Soçi zirvesinde bir araya geleceği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN BASKI YAPMASI BEKLENİYOR"

Politico dergisi, Putin'in Türk mevkidaşı ile zirveye ev sahipliği yapacağına haberde yer vererek, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının restorasyonu için baskı yapması bekleniyor." dedi. Politico, toplantının, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana NATO üyesi bir ülkenin liderinin Rusya'ya yaptığı ender bir ziyarete işaret ettiğine dikkat çekti. Al Jazeera ise, Ankara'nın, küresel gıda krizinin hafifletilmesine yardımcı olan tahıl ihracatı anlaşmasını yeniden canlandırmaya çalıştığını haberde dile getirdi.