Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz

04.07.2023 08:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ettiklerini belirtti. Ekonomik şartlardan ziyade açgözlülükten kaynaklanan bu sorunun üzerine gideceklerini ve Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerini sıklaştıracağını söyledi. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, milletin canını yakanlardan hukuk ve serbest piyasa kuralları içerisinde hesap soracaklarını ifade etti.

Kabine'nin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kanayan yarasına parmak bastı. Erdoğan, "Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu da yakından takip ediyoruz. Ekonomik şartlardan ziyade açgözlülükten kaynaklanan bu meselenin üzerine gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek. Milletin canını yakanlardan hukuk ve serbest piyasa kuralları içerisinde muhakkak hesap soracağız." dedi.

MEMUR VE EMEKLİ 5 TEMMUZ'DA NETLEŞİYOR

Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını dile getiren Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız" diye konuştu.

"AİLE DESTEK PROGRAMINI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olduklarına dikkati çekerek, 2002'de başlattıkları Türkiye Aile Destek Programı'ndan şimdiye kadar 3,7 milyon kişinin yararlandığını bildirdi. Erdoğan, "Program kapsamında şimdiye kadar ailelerimize toplam 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programı'nı bu sene de devam ettirme kararı aldık. Aldığımız kararların milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz - Son Dakika
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