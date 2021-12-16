Üye Girişi
Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü

16.12.2021 17:38
Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü

Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı. Ayrıca TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

TOGG'UN BATARYALARI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Görüşmede, Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı.

TÜRKSAT 5-B UYDUSUNUN UZAYA FIRLATILMA SÜRECİ

Videokonferansta, Türkiye'nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

MİLLİ UZAY PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.

Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, Uzay, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:38 Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak
17:38 Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü
17:37 Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı
17:37 Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade!
17:37 Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
17:13 Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir
17:09 Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara tablo satın aldı! Hayatı değişti
16:55 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır
16:54 Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek
16:52 Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer
Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak         
17:39
Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi         
17:37
Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak         
17:25
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 17:44:21. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement