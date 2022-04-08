Ereğli Belediyesinden üretime destek - Son Dakika

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Ereğli Belediyesinden üretime destek

08.04.2022 11:02
Ereğli Belediyesinden üretime destek

Konya'nın Ereğli Belediyesi Organik Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesinin ilk aşamasında 15 mahallede 30 bin adet civciv dağıttı.

Konya'nın Ereğli Belediyesi Organik Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesinin ilk aşamasında 15 mahallede 30 bin adet civciv dağıttı.

Ereğli Belediyesi, Organik Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde civciv dağıtımlarına başladı. İlk aşamada 15 mahallede 30 bin adet civciv dağıtımı gerçekleştirildi. Her bir kişiye 20 adet civciv verilirken toplamda 250 bin adet civciv dağıtımı gerçekleştirilecek.

"Üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz"

Civciv dağıtımı hakkında değerlendirmede bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Üretken bir belediyecilik anlayışıyla bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da mal ve hizmetleri de birlikte değerlendiriyoruz. Söz verdiğimiz gibi üretime katkı sunmak adına hizmetlerimize de devam ediyoruz. Bu anlamda oluşturduğumuz Organik Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde civcivlerin dağıtımına başladık. 250 bin adet civcivi hemşerilerimize muhtarlarımız aracılığıyla ulaştıracağız. Açı, açığı olmayan işsizi kalmayan bir şehir inşa etmeye, huzur şehri Ereğli'yi inşa etmeye gayret ediyoruz. Üretiyoruz üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ereğli Belediyesinden üretime destek
Ereğli Belediyesinden üretime destek

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Ereğli Belediyesi, Yumurta, Ereğli, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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