Ereğli Demir Demir Çelik, Bank of America analistine tepki gösterdi

Ereğli Demir Demir Çelik, tüm davetlere rağmen son 2 yıldır hiçbir yatırımcı sunumuna, konferansa veya herhangi bir analist bilgilendirme toplantısına katılmayan, buna rağmen şirketle ilgili rapor hazırlayan Bank of America analistine tepki gösterdi. Şirketin üst düzey yetkilisi rapordaki tespitlere katılmadıklarını ifade etti.
Bank of America (BofA) bugün Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hissesine ilişkin tavsiyesini ve önerisini revize etti. Bank of America, Ereğli için hedef fiyatını 19 liradan 17 liraya düşürdü. Tavsiyesini ise yüzde 65 düşüş öngörüsüyle "endeks altı getiri" olarak güncelledi. Söz konusu raporu hazırlayan analiste tepki gösteren OMM (OYAK Maden Metalurji) Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Serdar Başoğlu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"29.02.2024 tarihinde yabancı bir yatırım kuruluşu (BoFA Securities) tarafından kamuoyu ile paylaşılan şirketimiz hakkındaki raporu hazırlayan analist, her toplantımız için ilgili kuruma gönderilen davetlere rağmen son 2 yıldır hiçbir yatırımcı sunumumuza, konferansımıza veya analist bilgilendirme toplantımıza katılmamıştır.
Kendisi raporun yazımı esnasında veya öncesinde şirketimiz ile iletişime geçmemiş, herhangi bir bilgi talebi veya sorusu olmamıştır. Şirketimiz ile görüşme gerçekleştirilmeden ve rapordaki yorumlar kapsamında hiçbir soru sormadan böyle bir analist raporu hazırlanması sektör standartlarının dışındadır.
İlgili rapor; şirketimizin görüş ve beklentilerini kapsamamaktadır. Oldukça eksik ve tamamen yanlış varsayımlar üzerine kurulan hatalı bir model içermektedir. Şirketimiz ve sektör gerçeklerini anlamadan, kullanılan modele mesnet oluşturan temel varsayımların dahi yanlış olduğu raporda yer alan, şirketimiz ile ilgili tespitlere katılmıyoruz.
Türkiye'nin lider çelik üreticisi olan şirketimiz, 2023 yılında ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeni ile yaşadığı ciddi üretim ve satış kaybına rağmen çok kısa sürede tam kapasite üretim seviyelerine geri dönmüş ve bu yıl da tam kapasite üretim ve ürettiği her tonajı satışa döndürme hedefi ile çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." - İSTANBUL
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