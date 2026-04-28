Erfelek doğalgaza kavuşuyor: 135 milyonluk yatırımda ilk kazma vuruldu

Sinop'un Erfelek ilçesinde uzun süredir beklenen doğalgaz projesinde ilk kazma düzenlenen törenle vuruldu, ilçede modern ısınma dönemine geçiş için geri sayım başladı.

Erfelek'te doğalgaz altyapı çalışmaları, protokolün katılımıyla gerçekleştirilen törenle resmen başlatıldı. Ayancık'ın ardından ilçede de sürecin hız kazanmasıyla birlikte, vatandaşların yıllardır beklediği yatırım sahaya indi.

Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, doğalgazın özellikle aile yaşamına ve kadınların günlük hayatına sağlayacağı kolaylıklara dikkat çekerek, geçmişte sobayla ısınmanın zorluklarını hatırlattı. Özarslan, doğalgazın getireceği konforun ve yaşam standardındaki artışın önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise doğalgaz yatırımlarının uzun ve çok aşamalı bir sürecin ardından hayata geçtiğini belirterek, lisans ve ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından artık vatandaşların doğalgazla buluşma aşamasına gelindiğini ifade etti.

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun da projenin sadece bir yakıt dönüşümü olmadığını, aynı zamanda çevre ve yaşam kalitesi açısından büyük bir adım olduğunu dile getirdi. Uzun, doğalgazla birlikte kömür kullanımı, kül temizliği ve hava kirliliği gibi sorunların önemli ölçüde ortadan kalkacağını söyledi.

Yaklaşık 135 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında 2026 yılı içinde 35 kilometrelik doğalgaz hattı inşa edilecek. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 700 binada 3 bin 500 bağımsız bölüm doğalgaz kullanımına geçecek.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ilk kazmayı vurarak altyapı çalışmalarını başlattı. Planlamaya göre Erfelek'te doğalgazın 2026 yılının son çeyreğinde kullanılmaya başlanması hedefleniyor. - SİNOP