Erfelek doğalgaza kavuşuyor: 135 milyonluk yatırımda ilk kazma vuruldu - Son Dakika
Erfelek doğalgaza kavuşuyor: 135 milyonluk yatırımda ilk kazma vuruldu

Erfelek doğalgaza kavuşuyor: 135 milyonluk yatırımda ilk kazma vuruldu
28.04.2026 17:23  Güncelleme: 17:25
Sinop'un Erfelek ilçesinde uzun süredir beklenen doğalgaz projesinde ilk kazma düzenlenen törenle vuruldu, ilçede modern ısınma dönemine geçiş için geri sayım başladı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde uzun süredir beklenen doğalgaz projesinde ilk kazma düzenlenen törenle vuruldu, ilçede modern ısınma dönemine geçiş için geri sayım başladı.

Erfelek'te doğalgaz altyapı çalışmaları, protokolün katılımıyla gerçekleştirilen törenle resmen başlatıldı. Ayancık'ın ardından ilçede de sürecin hız kazanmasıyla birlikte, vatandaşların yıllardır beklediği yatırım sahaya indi.

Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, doğalgazın özellikle aile yaşamına ve kadınların günlük hayatına sağlayacağı kolaylıklara dikkat çekerek, geçmişte sobayla ısınmanın zorluklarını hatırlattı. Özarslan, doğalgazın getireceği konforun ve yaşam standardındaki artışın önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise doğalgaz yatırımlarının uzun ve çok aşamalı bir sürecin ardından hayata geçtiğini belirterek, lisans ve ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından artık vatandaşların doğalgazla buluşma aşamasına gelindiğini ifade etti.

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun da projenin sadece bir yakıt dönüşümü olmadığını, aynı zamanda çevre ve yaşam kalitesi açısından büyük bir adım olduğunu dile getirdi. Uzun, doğalgazla birlikte kömür kullanımı, kül temizliği ve hava kirliliği gibi sorunların önemli ölçüde ortadan kalkacağını söyledi.

Yaklaşık 135 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında 2026 yılı içinde 35 kilometrelik doğalgaz hattı inşa edilecek. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 700 binada 3 bin 500 bağımsız bölüm doğalgaz kullanımına geçecek.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ilk kazmayı vurarak altyapı çalışmalarını başlattı. Planlamaya göre Erfelek'te doğalgazın 2026 yılının son çeyreğinde kullanılmaya başlanması hedefleniyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ekonomi, Erfelek, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erfelek doğalgaza kavuşuyor: 135 milyonluk yatırımda ilk kazma vuruldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
Kuşadası’nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
Okan Buruk’tan ’’Hedef 26’’ paylaşımı Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı
İstinat duvarına çarpan TIR’daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü 1 ölü, 3 yaralı İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Galatasaray’da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

17:22
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
SON DAKİKA: Erfelek doğalgaza kavuşuyor: 135 milyonluk yatırımda ilk kazma vuruldu - Son Dakika
