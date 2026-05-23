Erfelek\'e Yeni Okul Müjdesi

Sinop'un Erfelek ilçesinde yapımı tamamlanan 16 derslikli Erfelek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının geçici kabulü yapıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Erfelek ilçesinde yapımı tamamlanan 16 derslikli Erfelek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni okul binasının geçici kabulünün yapıldığını ve yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açılacağını müjdeledi. Okul binasının fiziki inşaatının bitirilerek teslim aşamasına gelindiğini kaydeden Maviş, "Erfelek'imize hayırlı olsun. 16 derslikli Erfelek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binamızın yapımı tamamlandı. Geçici kabulü yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizle buluşmaya hazır. Erfelek'e ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim yatırımının, ilçede mesleki eğitimin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. - SİNOP