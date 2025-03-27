Ergun Kağıtçıbaşı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ergun Kağıtçıbaşı Hayatını Kaybetti

Ergun Kağıtçıbaşı Hayatını Kaybetti

Bursa iş dünyasının önemli ismi Ergun Kağıtçıbaşı, 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

27.03.2025 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa iş dünyasının duayen ismi Ergun Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti.

Bursa iş ve sanayi dünyasının duayen isimlerinden Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Kağıtçıbaşı, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede bugün hayata gözlerini yuman 92 yaşındaki Ergun Kağıtçıbaşı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü OSB Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Ergun Kağıtçıbaşı kimdir?

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) uzun yıllar Genel Sekreter olarak görev yapan Ergun Kağıtçıbaşı, Bursa'nın ilk sanayi bölgesi olan Bursa OSB'nin kuruluşunda önemli rol üstlendi.

Bursa'nın ekonomik ve sanayi gelişiminde önemli katkıları bulunan, vizyoner bakışı ve iş dünyasındaki saygınlığıyla tanınan Ergun Kağıtçıbaşı, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kağıtçıbaşı, kısa bir avukatlık kariyerinin ardından 1964 yılında BTSO'da göreve başladı. 33 yıl boyunca BTSO Genel Sekreterlik görevini sürdüren Kağıtçıbaşı, 1996-2008 yılları arasında İngiltere'nin Bursa Fahri Konsolosu olarak da görev yaptı. 1993 yılında Bursa Çimento Şirketler Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Kağıtçıbaşı, bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı. Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kağıtçıbaşı, evli ve 1 çocuk babasıydı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Bursa Çimento, 3-sayfa, Ekonomi, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ergun Kağıtçıbaşı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
19:00 İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:48 Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı ’’Çökmüş durumdayım’’ Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''
08:48 Nihat Hatipoğlu’na sorulan soru akıllara Ece Gürel’i getirdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru akıllara Ece Gürel'i getirdi
08:47 Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
08:34 Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip
08:15 Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane’den ayrıldı Özgür Özel 7 gün kaldığı Saraçhane'den ayrıldı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 20:26:34. #7.13#
SON DAKİKA: Ergun Kağıtçıbaşı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement