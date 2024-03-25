Ericsson, İsveç'te 1200 kişiyi işten çıkaracak

Turkcell 2023 Yılında Gelirini Artırdı

Turkcell, dijital dönüşüm yolculuğunu 2023 yılında da sürdürerek genişleyen müşteri tabanı, güçlü ARPU performansı ve dijital servislerin yanı sıra techfin faaliyetlerinin de katkısıyla dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Turkcell'in 2023 yılı geliri 107,1 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK 43,9 milyar TL oldu. Net kar ise 12,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, müşteri odaklı stratejisi ve yenilikçi teklifleriyle 1,6 milyon faturalı net abone kazandı ve fiber hizmetini 386 bin haneye daha götürerek toplam hane sayısını 5,8 milyona çıkardı. Ayrıca Turkcell'in dijital servislerinin kullanıcı sayısı artarken, Dijital İş Servisleri'nin gelirleri 10 milyar TL'yi aştı. Turkcell, teknoloji liderliği ve yenilikçilik hedefleriyle 2024 yılında da büyümeyi hedefliyor.