Erişah Arıcan Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erişah Arıcan Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Borsa İstanbul Başkanı Arıcan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında seçimini yaptı ve yorumda bulundu.

17.01.2025 12:48
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Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafına oy veren Arıcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir dünya liderleri olduğunun ispatı niteliğindeki fotoğrafını seçiyorum. Türkiye'nin lider konumunu perçinliyor." dedi.

Arıcan, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in çektiği "Gol sevinci" fotoğrafını seçerken, "Türkiye liderdir." ifadesini kullandı.

"Özgür Suriye" kategorisinde oyunu Emin Sansar'ın çektiği "Her şeye rağmen" isimli fotoğrafından yana kullanan Arıcan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut var", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını oyladı.

Erişah Arıcan, AA'nın bir yılın genel değerlendirmesini "Yılın Kareleri" oylamasıyla paylaşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnsan hafızası olayları çabuk unutuyor, 2024 yılında spor, haber, dünyada her alanda yaşanan son olayları fotoğraflayıp bizimle paylaştığı için ayrıca mutlu oldum. Seçtiğimiz her kare birbirinden güzel, bize geçmişi hatırlatıyor. O anlamda çok mutlu oldum ve hatırlamış oldum, inşallah seçtiğimiz fotoğraflar güzelliklere vesile olur."

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Erişah Arıcan, Kültür Sanat, Ekonomi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erişah Arıcan Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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