Erkam Kocakerim İklim Haftası\'nda Konuştu

Ekonomi

Limak Çimento Global CEO'su Erkam Kocakerim, BM Genel Kurulu ile eş zamanlı olarak düzenlenen İklim Haftası NYC 2024 kapsamındaki SDG Liderleri Röportajları dizisinde yer aldı.

Limak Çimento'nun Global CEO'su Erkam Kocakerim, alanında öncü şirketlerin Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDG) uyum süreçlerini ve çözümlerini paylaştığı CNBC Amerika tarafından yayınlanan belgesel projesinde küresel çimento sektörünü değerlendiren lider olarak görüşlerini dile getirdi.

22-29 Eylül tarihleri arasında ABD New York'ta BM Genel Kurulu ile eş zamanlı düzenlenen SDG Röportajları; iklim değişikliği, yoksulluk ve açlık gibi küresel zorlukları ele almak adına stratejilerine sürdürülebilirliği nasıl entegre ettiklerini masaya yatıran dünya genelindeki üst düzey 50 kurumsal lidere, girişimciye ve sivil toplum temsilcisine ev sahipliği yaptı.

Dünyanın dört bir yanından önde gelen 50 lider, endüstrilerini dönüştürme süreçlerini, inovasyonu yerleştirme aşamalarını, küresel zorluklara karşı çözümleri şekillendirme evrelerini ve bu zorluklarla başa çıkma çabaları sırasında önümüzdeki yıllarda özel sektörü neler bekleyebileceğine dair görüşlerini aktardı.

Erkam Kocakerim, Paul Beban ile yaptığı röportajda, işletmelerin ESG'yi etkili bir şekilde benimseme ve sanayinin iklim değişimi ile mücadele yolculuğuna, kurumların kültür değişimi ile başlaması gerektiğini vurgulayarak gerekli uzun dönem stratejilere ışık tuttu. Bu bağlamda, Limak Çimento'nun dönüşümünü ve kurum içi tasarladığı yeni iş platformunu şekillendiren Üçüz Dönüşüm Projesini izleyicilerle paylaştı.

Sözlerine "Çimento, beton ve yapı malzemeleri şirketinden kombine bir teknoloji ve sanayi girişimine dönüşüyoruz" diyerek başlayan Kocakerim, Limak Çimento'da dijital dönüşüm ve inovasyonu zorunlu kılan kültür değişimine değinerek, Mükemmeliyet Merkezi (LCOE) ile veri işleme teknolojilerini, yapay zeka ve ileri teknoloji desteği ile dijital insan kaynakları ve Kurumsal Akademi'de (LCGA) ulaştıkları noktaya vurgu yaptı.

Kocakerim, iklim değişikliği ile mücadele ve inovasyonu desteklemek için gerekli ortam ve koşulların sağlanmasına yönelik kurumsal yapılanma ve çabalarından bahsederken, çimento sektörü ölçeğinin ötesine geçen bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi (LCTO) kurduklarını belirtti. Ayrıca, ekosistem tabanlı gelişim yolculuklarında, küresel ve yerel düzeyde 20 teknoloji şirketi, 4 üniversite ve 3 kalkınma ajansı ile iş birliği yaparak birçok proje yürüttüklerinin altını çizdi.

Dönüşümü zor sayılı sektörlerden biri olarak tanımlanan çimento ve beton sektörünün net karbon sıfır hedefine ulaşmasının tek bir çözümü olmadığını dile getiren Kocakerim, bu hedefe ulaşmanın ancak çok sayıda yeni yasal düzenleme ve yeni teknolojileri kapsayan uzun soluklu çözümlerle mümkün olabileceğini belirtti.

Limak Çimento'nun iklim teknolojisi alanında küresel ve ulusal ölçekte birçok konuda öncü olduğuna değinen Kocakerim, çimento fırınlarında fosil yakıt yerine hidrojen kullanımı, üç boyutlu beton yazıcı ve harç üretimi, inşaat ve yıkıntı atıklarından çimento üretimi gibi öncü projelerini vurgulayarak iklim değişikliği teknolojilerindeki güçlü ve vizyoner rollerine dikkat çekti.

Limak Çimentonun 2050'den önce net sıfır hedefinin altını çizen ve küresel sektör hedefinin ötesinde 2030'a dek yüzde 36 karbon azaltım hedefini paylaşan Kocakerim sözlerini şöyle tamamladı: "Dönüşümsel değişime öncülük etmek konfor alanınızda kalarak değil, sınırları zorlayarak mümkündür." - İSTANBUL