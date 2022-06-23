Erken ergenlik çocuklarda boy kısalığına yol açabiliyor

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, en hızlı büyüme döneminin ergenliğe giriş dönemi olduğunu belirterek, "Bu dönemin erken gerçekleşmesi kemik gelişiminin erken tamamlanarak boy kısalığına sebep olabilir." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkaya, erken ergenliğin günümüzün problemi olduğunu, iyi takip etmek gerektiğini aktararak, bu konuda ailelere bazı uyarılarda bulundu.

Erken ergenliğin günümüzde çokça görüldüğünü belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Ergenlik kızlarda memelerin, erkeklerde ise testislerin büyümesi ile başlar. Ergenlik dediğimiz gelişim süreci kızlarda ortalama 10-11 yaşlarında, erkeklerde ise 11-12 yaşlarında başlamaktadır. Ergenlik sürecinin tamamlanması 4 ila 6 yıl arasında sürer ve genellikle kızlarda 15-16, erkeklerde 17-18 yaşlarda ergenlik sona erer. Kızlarda 8 yaşından önce, erkeklerde 9 yaşından önce başlayan ergenliğe 'erken ergenlik' diyoruz. Erken ergenlik günümüzün ana problemi. Erken ergenlik kızlarda erkeklere nazaran daha fazla görülüyor.

Ailelerin erken ergenliği anlaması erkeklerde biraz daha zor olabiliyor. Çünkü erkeklerdeki ergenliğin ilk belirtisi testislerin büyümesidir. Kızlarda ergenliğin ilk belirtisi meme gelişimidir. Kızlarda meme gelişimi ilk seferinde memede bir acıma ve sertlikle başladığı için onlar bu duruma daha aşinalar. Annelerine hemen şikayet edebiliyorlar ve anne bakınca fark ediliyor. Erkeklerde biraz daha geç fark edilebiliyor."

"Tümöral nedenler erken ergenliğe neden olabilir"

Aliye Sevil Sarıkaya, hipotalamusta hipofiz tümörü nedeniyle oluşabilecek hormon bozukluklarının erken ergenliğe yol açabileceğini bildirdi.

Kızlarda erken ergenliğin daha fazla görüldüğünü belirten Sarıkaya, "Daha fazla görülse de sanki normal bir ergenliğin erkene kaymış versiyonu gibi olup altından önemli bir sebep çıkma durumu daha nadirdir. Erkeklerde ise tümöral nedenlerle başlama olasılığı daha fazla olup erkeklerde erken ergenliği çok iyi takip etmek gerekir. Hipofizden salgılanan hormonların uyarısıyla ergenlik başladığı için erken ergenlikte hipofizi ilgilendiren tümöral bir sebepten şüphelenebiliriz. Erkeklerde bir hastalığı işaret etme ihtimali çok daha fazla." ifadelerini kullandı.

"Tüketilen gıdaların özellikle çocuklar için organik olmasına aileler çok dikkat etmeli"

Hormonlu gıda ve plastik malzemelerin hormon bozulmasına yol açarak erken ergenliğe sebep olabileceğini vurgulayan Sarıkaya, şu bilgileri verdi:

"Günümüzde tüketilen hormonlu gıdaların da erken ergenlik üzerinde rol oynadığı varsayılıyor. Bugünkü beslenme koşullarının erken ergenlik üzerinde çok fazla etkisi var. Plastik olan şişeler ve ürünlerin paketlendiği diğer plastik malzemelerde bile hormon bozucu etki gözlemlenebiliyor. Tüketilen gıdaların özellikle çocuklar için organik olmasına aileler çok dikkat etmelidir. En hızlı büyüme dönemi ergenliğe giriş dönemi. Bu dönemin erken gerçekleşmesi kemik gelişiminin erken tamamlanarak boy kısalığına sebep olabilir. Kız çocuklarında en hızlı büyüme dönemi ergenliğe giriş dönemidir. Erkek çocuklarında ise ergenliğin ortası ve ortadan sonraki dönemde en çok gelişim görülmektedir. Kız çocuklarında meme gelişiminden adet kanamasına kadar olan süreçte boy çok hızlı uzamaktadır. Fakat adet kanaması sonrası da 2 seneye kadar boy büyümesi az da olsa devam edebilmektedir. Erken ergenlikte kemikleşme erken tamamlanmaktadır. Büyüme plakları erken ergenlikte erken kapandığı için büyüme durmakta ve boy kısalığı sorunu ortaya çıkmaktadır."

Ailelerden en çok büyüme ve gelişme anlamında boy kısalıkları konusunda şikayet aldıklarını bildiren Sarıkaya, aynı zamanda kız çocuklarının erken ergenlikte küçük yaşta adetle karşılaşmasının bazı psikolojik sorunlara da yol açabildiğini aktardı.