Erken Teşhisle Göz Tansiyonu Tedavi Edildi

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Karaman'ın erken teşhisi sayesinde 2 yaşında göz tansiyonu teşhisi konulan Nehir Ela Başbayram, başarılı ameliyat ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan Başbayram ailesi, kızları Nehir Ela'nın göz kaymasını fark ettikten sonra hastaneye başvurdu. İlk aşamada beyin tümörü ihtimali değerlendirilse de yapılan detaylı tetkikler, göz tansiyonu rahatsızlığını ortaya çıkardı. Prof. Dr. Sevil Karaman'ın yönlendirmesiyle ameliyata alınan Nehir Ela, düzenli kontroller ve göz kapama tedavisiyle görme sağlığını yeniden kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Karaman, göz tansiyonu hastalığının erken müdahale edilmediğinde körlüğe kadar varan sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Karaman, "Nehir Ela, bize yaklaşık 2 yaşındayken sağ gözde kayma şikayetiyle başvurdu. Çocuklarda göz kayması farklı birçok nedene bağlı olabilir. Özellikle ani gelişen kayma varsa durum çok daha fazla dikkat gerektirir. Muayenede sağ gözünün, sol gözünden biraz daha büyük olduğunu da tespit ettik. Ailenin fark ettiği yalnızca kaymaydı, ancak bu göz büyüklüğü bizi alarm eden durumlardan biriydi. Göz arkasında tümör olabilir veya Nehir Ela'nın durumunda olduğu gibi göz tansiyonu söz konusu olabilir. Erken müdahaleyle bunların hepsi kontrol altına alınabiliyor ama geç kalındığında ne yazık ki körlükle sonuçlanabiliyor." açıklamalarında bulundu.

"Her iki gözde de tam görme sağlanmış durumda"

Nehir Ela'nın tedavisinde ailesinin büyük rol oynadığına işaret eden Karaman, çocuğun göz tansiyonunun ameliyattan sonra ilaç kullanmadan kontrol altına alındığını belirtti.

Karaman, halihazırda her iki gözde de tam görme sağlandığını aktararak, "Tansiyon sürecinde sağ göz kullanılamadığı için, kayma nedeniyle göz tembelliği de gelişmişti. Sol göz kapatıldığında, sağ gözle hiçbir şekilde odaklanamıyor ve görmekte zorlanıyordu. Ancak aile tedavi sürecinde çok büyük rol oynadı ve sol gözü düzenli olarak kapattılar. Şimdi sağ gözü de tam görme derecesine ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Ameliyat sonrası takibin de son derece önemli olduğuna vurgu yapan Karaman, şu açıklamalarda bulundu:

"Tabii ki süreç devam ediyor. Diğer gözün kontrolü de önemli, sağ gözde tekrar tansiyon yükselip yükselmediğini de takip etmemiz gerekiyor. Çocuğun tedaviye uyumuna bağlı olarak bu muayeneleri uyutmadan da yapabiliyoruz. Uyanıkken göz tansiyonunu ölçebileceğimiz cihazlarımız mevcut. Ancak, çocuk çok ağlıyorsa ve muayeneye uyumlu değilse genel anestezi altında devam etmek zorunda kalabiliyoruz. Bunun dışında, yalnızca göz tansiyonu ameliyatı yapmakla iş bitmiyor. Çocuğun gözlük ihtiyacı var mı, görme durumu gibi birçok faktörü değerlendirmek gerekiyor. Tüm tedaviler bir bütün şeklinde düşünülmeli. Gerektiğinde cerrahi, gerektiğinde medikal tedavi, gözlük ve kapama tedavisi. Hepsi erken teşhisle bir araya geldiğinde, çocuk-aile-doktor iş birliğiyle çok yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.