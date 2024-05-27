Erkenci kayısıda hasat zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erkenci kayısıda hasat zamanı

Geniş Video İzle

Dünya kayısı başkenti Malatya'da erkenci kayısı ürünlerinin hasadı başladı. Pütürge ilçesinde çiftçilik yapan Abdullah Karakuş, 15 yıldır erkenci kayısı çeşidi üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve hasada başladıklarını belirtti. Ürettikleri ürünleri hobi amaçlı kullanan Karakuş, bir kısmını kurumlara ve yakın çevrelere gönderiyor.

27.05.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkenci kayısıda hasat zamanı

MALATYA - Dünya kayısı başkenti Malatya'da kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısıda erkenci ürünlerin hasadı başladı.

Avrupa Birliği Coğrafi işaret belgeli Malatya ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıda erkenci ürünlerin hasadı başladı. Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi'nde yaşayan ve uzun bir süredir çiftçilik yapan Abdullah Karakuş bazı akademik çevrelerde aldığı destekle üretimini yaptığı kayısıda erkenci ürün hasadına başladıklarını söyledi.

"Erkenci kayısı çeşidi ile ilgili 15 yıldır çalışma yapmaktayız"

Üretilen ürünlerin turfanda olarak tüketildiğini belirterek ticari bir amaç gözetmediklerini kaydeden çiftçi Karakuş," Erkenci kayısı ile ilgili 15 yıldır çalışmalarımız var. Ailemle beraber yaklaşık 5 dönüm üzerinde bir alanda 16 tür kayısı çeşidi üzerinde denemeler ve yetiştiricilik yapmaktayız. Şu anda erkenci kayısı çeşidi mor 1 olarak adlandırdığımız çeşitte hasat için sona gelinmiş durumda. Diğer çeşitlerde önümüzdeki günlerde hasat başlayacak" diye konuştu.

Çiftçi Karakuş, üretim yaptıkları ürünlerin hobi amaçlı olduğuna vurgu yaparak elde edilen ürünlerinin bir kısmını çeşitli kurumlara bir kısmını ise yakın çevrelerine gönderdiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Abdullah Karakuş, Malatya, Pütürge, Dünya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erkenci kayısıda hasat zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
08:16 Rus askeri yetkili: Estonya’daki Narva, Letonya’daki Daugavpils ve Litvanya’daki Klaipeda’yı işgal etmeliyiz Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
09:37 İsrail kana doymuyor Refah’taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 11:22:03. #1.12#
SON DAKİKA: Erkenci kayısıda hasat zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement