Eroldu'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Ekonomi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eroldu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğraflarını tercih eden Eroldu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla Yolculuk" fotoğrafını seçen Eroldu, "Spor" kategorisinde ise tercihini Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

OSD Başkanı Eroldu, oylamada çok güzel karelerin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.