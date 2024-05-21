Eryılmazlar Grup Şirketleri Hakkında İddialara Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eryılmazlar Grup Şirketleri Hakkında İddialara Yanıt

Eryılmazlar Grup Şirketleri Hakkında İddialara Yanıt

Eryılmazlar Grup Şirketleri avukatı İbrahim Öner, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından firmaya kesildiği iddia edilen 5 milyar TL ceza hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Öner, incelemelerin devam ettiğini ve bilgilerin basına sızdırılmasının şirketin itibarına zarar verdiğini ifade etti. Ayrıca, müvekkil şirket yetkililerinin yasal yollara başvuracağını ve üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

21.05.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eryılmazlar grup şirketleri hakkında bazı haber siteleri tarafından basında 'Demir Yumruk Operasyonu' olarak bilinen soruşturma sonrası yapılan incelemelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından firmaya 5 milyar TL ceza kesildiği iddia edilmişti. Şirket avukatı tarafından yapılan açıklamada; yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Şirket avukatı İbrahim Öner tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Öncelikle basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz. Bahsi geçen incelemeler ve yargı süreci hâlihazırda devam etmektedir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı vergi müfettişleri tarafından devam eden incelemeler gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Hiç bir şekilde gerçekle uyuşmayan ve somut dayanağı olmayan bilgilerin bu şekilde basın mensuplarına sızdırılması Eryılmazlar Grup Şirketleri hakkında karalama ve itibar suikastı amacı taşımaktadır. Müvekkil şirketler hakkındaki doğruluk payı bulunmayan, gerçeği yansıtmayan mahrem bilgileri sızdıranlar ve habercilik adı altında bu bilgileri paylaşanların tek amacı incelemelerini gerçekleştiren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müfettişlerini ve yargıyı etkilemek olduğu kanaatindeyiz.

Bu kapsamda müvekkil şirket yetkililerinin inceleme veya yargı faaliyetleri çerçevesinde kamu görevlilerine teslim ettikleri gizli kalması gereken belgeler ve incelemeler ile ilgili basın mensuplarının bilgi edinmesini sağlayan ve habercilik adı altında gerçeği yansıtmayan haberler yaparak paylaşanlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır. Ülkemizde bulunan yaklaşık 30 adet demir çelik fabrikasından iki tanesi müvekkil Eryılmazlar firması tarafından işletilmektedir. Yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edildiği ülkemizin demir çelik ihtiyacının karşılanmasında önemli yeri olan müvekkil firma aleyhine habercilik adı altında yapılan karalama kampanyası ile en başta ülkemiz ekonomisine zarar verildiği bilinmelidir. Art niyetli ve tarafsızlığını yitirmiş kişiler tarafından basında Demir Yumruk Operasyonu olarak lanse edilen soruşturmanın başlatıldığı gün Eryılmazlar firması Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Eryılmaz adına Hüseyin Eryılmaz'ın tüm şirketlerinin arkasında olduğunu, yargıya ve adalete güveninin tam olduğunu beyan etmiştik.

Müvekkil şirket yetkililerinin Adalete ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurumlarına olan inançları tamdır. Müvekkil şirket yetkilileri bugün de aynı duruşu sergilemektedirler. Üretmeye, çalışmaya ve katkı sağlamaya devam etmektedirler. Sonuç olarak idare tarafından gerçekleştirilen incelemeleri ve yargı sürecini etkilemek amacı ile haksız, mesnetsiz ve gerçeklik payı bulunmayan haberler ve paylaşımlar ile müvekkil şirket ve yetkililerini hedef alan iddialara karşı yasal sürecin tarafımızca başlatılacağını ve bunun takipçisi olacağımızı beyan ederek; adalet tecelli ettiğinde hafızalarda bu haberlerin, paylaşımların ve iddiaların değil, Yüce Türk Milleti adına verilen kararın yankılarının kalacağını belirtmek isteriz."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İnceleme, Hukuk, 3.Sayfa, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eryılmazlar Grup Şirketleri Hakkında İddialara Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 23:20:42. #1.11#
SON DAKİKA: Eryılmazlar Grup Şirketleri Hakkında İddialara Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement