Erzin'de "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Erzin'de "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu

30.03.2022 12:53
Erzin'de "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bugün atılan bu adımı önemsediğini belirterek, "İlerleyen zamanlarda gelişerek ilgi göreceğine inanıyorum. Gönül isterdi ki daha şık ve güzel bir pazar yerinde gerçekleştirelim. Önümüzdeki yıllarda Erzin'e yakışır bir pazar yeri kurmayı planlıyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Ama şunu da demeden edemeyeceğim. Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de sabırlı olması gerekiyor. Bugün satış yapamadım diye üzüntüye düşmeyin" dedi.

Daha sonra kadınlar adına bir konuşma yapan Belediye Meclis Üyesi Esra Çopur Vural da, "Kadınlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Ev kadınlarına böyle bir imkanı verdiniz. Buradaki emekçilere de bol kazançlar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından kadın emekçilerin satışa sundukları ürünler açılışa katılanlar tarafından gezildi. - HATAY

Erzin'de Kadın Eli Halk Pazarı kuruldu
Erzin'de Kadın Eli Halk Pazarı kuruldu
Erzin'de Kadın Eli Halk Pazarı kuruldu

YORUMLAR
500
Hataylı öğrenciler, atık malzemelerle 300 okula kütüphane kazandırdı Hataylı öğrenciler, atık malzemelerle 300 okula kütüphane kazandırdı Hatay'ın unutulan lezzeti karabalıklı içli köfte menülere girdi Hatay'ın unutulan lezzeti karabalıklı içli köfte menülere girdi

Ökkeş Elmasoğlu, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzin'de 'Kadın Eli Halk Pazarı' kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: Erzin'de "Kadın Eli Halk Pazarı" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement