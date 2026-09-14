Erzincan'da 38 tarım projesine 169,6 milyon lira hibe desteği onaylandı - Son Dakika
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Erzincan'da 38 tarım projesine 169,6 milyon lira hibe desteği onaylandı

Erzincan\'da 38 tarım projesine 169,6 milyon lira hibe desteği onaylandı
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Erzincan'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hazırlanan 38 proje onaylandı. Toplam 267 milyon 408 bin liralık yatırımın 169 milyon 633 bin lirası hibe olarak karşılanacak; projelerle tarımsal işletmelerin güçlendirilmesi ve suyun tasarruflu kullanılması hedefleniyor.

Erzincan'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hazırlanan 38 proje onaylanırken, toplam 267 milyon 408 bin liralık yatırımın 169 milyon 633 bin lirası hibe olarak karşılanacak.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan projeler kapsamında 22 ekonomik yatırım ve 16 tasarruflu sulama projesi destek almaya hak kazandı.

Onaylanan 38 projenin toplam yatırım tutarının 267 milyon 408 bin lira olduğu, bunun 169 milyon 633 bin lirasının hibe desteği olarak sağlanacağı bildirildi.

Projelerle kentte yeni yatırımların hayata geçirilmesi, tarımsal işletmelerin güçlendirilmesi ve üretimde suyun daha tasarruflu kullanılması hedefleniyor.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, desteklerin üreticilerin işlerini kolaylaştıracağı ve tarımsal üretime katkı sağlayacağı belirtilerek, projelerin hazırlanmasında emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile çalışma arkadaşlarına teşekkür edildi.

Açıklamada, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Bakanlığa teşekkür edilirken, 38 projenin ve 169,6 milyon liralık hibe desteğinin Erzincan ve üreticiler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da 38 tarım projesine 169,6 milyon lira hibe desteği onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 38 tarım projesine 169,6 milyon lira hibe desteği onaylandı - Son Dakika
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