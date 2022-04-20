Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı - Son Dakika
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Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı

20.04.2022 11:28
Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından, Erzincan'da Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)'ye kayıtlı ve desteklemeye tabi kovanı olan arıcılara, kristal toz şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından, Erzincan'da Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)'ye kayıtlı ve desteklemeye tabi kovanı olan arıcılara, kristal toz şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından Türk Şeker ve Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile Arı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup başvuran; 835 arı yetiştiricimize toplamda 216 ton şeker verilerek 80 bin kovana destek sağlanmıştır. Bereketli olması dileğiyle." denildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı
Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı

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Türkiye Şeker Fabrikaları, Erzincan, Tarım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da bal üreticilerine 216 ton şeker dağıtıldı - Son Dakika
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