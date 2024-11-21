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Ekonomi

Erzincan'da Çilek Yetiştiriciliği Projesi

Erzincan\'da Çilek Yetiştiriciliği Projesi

Tatlısu köyünde 20 dekara 100 bin çilek fidesi dikildi, proje destekle hayata geçirildi.

21.11.2024 08:02
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Erzincan'ın Merkez ilçesine bağlı Tatlısu köyünde başlatılan çilek yetiştiriciliği projesiyle 20 dönüm alana 100 bin fide dikildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla harekete geçen Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hazırlanan projeyi Erzincan İl Genel Meclisi'ne sundular. Erzincan İl Genel Meclisi'nin yüzde 75 destekle projeyi onaylamasının ardından Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tatlısu köyünde Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi'ni hayata geçirdiler.

Hazırlanan projeye Tatlısu Köyü Muhtarı Mustafa Köse, çilek üreticileri Fikret Ateş ve Cevdet Kurt destek sağladılar. Erzincan Valiliği'nin himayesinde başlatılan proje kapsamında 20 dekarlık alana 100 bin adet çilek fidesi dikildi. Toprak hazırlığının yapılmasının ardından malçlama sistemi kullanılarak toprakla buluşan 100 bin çilek fidesi önümüzdeki yıldan itibaren meyve vermeye başlayacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Çilek Yetiştiriciliği Projesi - Son Dakika

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