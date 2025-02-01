Bir şehirde ekmek zamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Bir şehirde ekmek zamlandı

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Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın talebiyle ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi. Zammın sebebi un, yakıt, maya ve işçilik maliyetlerindeki artışlar.

01.02.2025 08:46  Güncelleme: 10:24
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Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığının talebi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onayı ile Erzincan'da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

Buna göre 01 Şubat 2025 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 10 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi. Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi. Erzincan'da en son ekmeğe zam geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmıştı. - ERZİNCAN

Bir şehirde ekmek zamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bir şehirde ekmek zamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Ekmek, meyve ve sebze bir şekilde tolere edilebilir ama et,süt ve süt ürünleri en önemli gıda naddelerinin yanına yaklaşılmıyor,bunlara çözüm bulunması lazım. Giyim kuşama hiç girmiyorum bile, bir tişört 500 den başlıyor, gerisini siz düşünün. 0 0 Yanıtla
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