Erzincan\'da Ekmek Fiyatları Yeniden Zamlandı

Ekonomi

Erzincan'da bugünden itibaren ekmek yeni fiyattan satışa başladı. Yeni tarifeyle birlikte 9 TL'den satılan 220 gram ekmek 10 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odasının talebi üzerine artan un, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetleri nedeniyle ekmeğin satış fiyatını yeniden belirledi.

Böylece Erzincan'da 7 ayda ekmeğe 3. kez zam yapılmış oldu.

Ocak ayında 8 TL, Haziran ayında 9 TL ve Ağustos ayında 10 TL olan ekmek, bugünden itibaren zamlı fiyatıyla satışa sunuldu. - ERZİNCAN