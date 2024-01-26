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Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yenilenirken yeni Polis Merkezi yapılacak - Son Dakika
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Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yenilenirken yeni Polis Merkezi yapılacak

Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilenirken kente yeni Polis Merkezi Amirliği hizmet binası yapılacak. İnşaat çalışmalarına başlanacak olan yeni hizmet binaları ile şehre daha iyi hizmet verilmesi hedefleniyor.

Erzincan\'da Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yenilenirken yeni Polis Merkezi yapılacak
26.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:33
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Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilenirken kente yeni Polis Merkezi Amirliği hizmet binası yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce inşaat yatırım programına dahil edilerek ödenek planlaması yapılmış olan, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası kent merkezi İzzetpaşa Mahallesi, 1.712 ada, 23 parselde bulunan, mülkiyeti hazineye ait, 32.050,44 m yüzölçümlü, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli taşınmaz üzerine planlaması yapıldı.

"İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası" yapım işleri ile ilgili olarak, İl Özel İdaresi tarafından ihale yapılarak 17.864 m inşaat alanına sahip olacak İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapılacak.

Erzincan merkeze bağlı Yalnızbağ Mahallesinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait 456 ada 100 parsel no.lu taşınmaz üzerine 5.466 m inşaat alanına sahip Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri Hizmet Binası yapılması planlanarak İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası yapım işi ile birlikte yapım ihalesine çıkılarak, inşaat çalışmalarına başlanacak.

İnönü Mahallesi 1251 ada 2 parselde kayıtlı, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli 4.119,36 m arsamız üzerine 627,88 m inşaat alanına sahip yeni Polis Merkezi yapılması planlanarak, inşaat çalışmalarına başlanacak.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt yapılacak olan yeni hizmet binalarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah yeni hizmet binalarımız ile şehrimize daha iyi hizmet etme imkanımız olacaktır" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yenilenirken yeni Polis Merkezi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yenilenirken yeni Polis Merkezi yapılacak - Son Dakika
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