Erzincan\'da Göçük Altında Kalan İşçiler İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Erzincan'da toprak altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları sürerken maden işletmecisinden yeni açıklama geldi. Şirket, 9 çalışan için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada, Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığı bildirilerek, 6 noktadan alınan numunelerde herhangi bir kirlenmenin söz konusu olmadığı da ifade edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maden işletmecisi gelinen son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, toprak altında kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan Fırat Nehri'ne siyanür aktığı iddialarını yalanlayan şirket, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, 6 noktadan alınan numunelerde herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anagold Çöpler Altın Madeni olarak, işletmemizde yaşanan elim olayın ardından çalışanlarımızın ve ailelerinin bu zorlu süreçte yaşadıkları endişe ve belirsizlikten dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. 13 Şubat Salı günü saat 14: 28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak daha önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, olay meydana geldiği anda acil durum planı devreye alınmış, kurtarma operasyonları hemen başlatılmış ve halen devam etmektedir.
Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir.
Anagold, olayın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlatmıştır. Profesyonel ekiplerimiz, olay yerinde ve ilgili kaynaklarda kapsamlı bir araştırma yapmaktadır. Bu inceleme süreci, şirketimizin ve diğer ilgili kuruluşların uzmanlarının katkılarıyla titizlikle yürütülmektedir. Buna göre;
Yığın liç alanının kaymasından kaynaklı olarak bir kaza meydana gelmiştir.
Konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi yoktur. Atık depolama havuzumuz ile ilgili herhangi bir tehlike söz konusu değildir.
Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır.
Kayma nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmamış olup buna rağmen gerekli tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır.
6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir.
Anagold, kamuoyunu olayın detayları konusunda tamamen bilgilendirecek ve nedenlerini net bir şekilde açıklayacaktır. Ayrıca, benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlıdır.
Şirketimiz, işçi sağlığı ve güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmektedir. Bu nedenle, yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak ve benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız.
Kamuoyunu ve ilgili tarafları olayın gelişmeler konusunda düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL
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