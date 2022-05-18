Erzincan'da kadın çiftçilere fide desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da kadın çiftçilere fide desteği

18.05.2022 11:21
Erzincan'da kadın çiftçilere fide desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi'ne fide desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi'ne fide desteği sağlandı.

Erzincan'da salçalık domates üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yüzde 75 hibe desteği sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen domates fidelerini kooperatif üyesi bayanlara dağıttı. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen projede Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi üyeleri ile Üzümlü ilçesinde yaşayan bayan çiftçilere fide desteği sağlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "İlimiz genelinde 2021 yılında 13.300 dekar alanda domates ekimi gerçekleştirilmiş ve 127 bin tonluk üretim sağlanmıştır. Yine il genelinde 3.650 dekar alanda biber ekimi gerçekleştirilmiş ve 10.750 ton üretim sağlanmıştır. Erzincan olarak amacımız hem sofralık olarak sebze üretimimizi artırmak hem de sanayiye yönelik sebze üretimi gerçekleştirmek olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" dahilinde Erzincan ilimize %75 Hibeli Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi ve %75 Üzümlü Küçük Aile İşletmelerine Sebze Fidesi Dağıtım Projesi uygun görülmüştür. %75 Hibeli Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi'ne üye kadın çiftçilerimizin her birine 2.000 adet olmak üzere toplam 100.000 adet Kamenta F1 domates fidesi (linda-salçalık) dağıtımı gerçekleştirilecektir. Proje Bütçemiz toplam 150.000 TL olup çiftçi katkısı 37.500 TL bakanlık katkısı 112.500 TL'dir. %75 Hibeli Üzümlü Küçük Aile İşletmelerine Sebze Fidesi Dağıtım Projesi ise çiftçilerimize 100.000 adet domates ve 115.000 adet kapya biber fidesi dağıtımı gerçekleştirilecektir. Proje bütçemiz toplam 266.666 TL olup çiftçi katkısı 66.666 TL bakanlık katkısı 200.000 TL'dir. Fidelerin dikiminden hasadına kadar olan süreçte Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz bayan çiftçilerimize teknik destek sağlayacaktır" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan'da kadın çiftçilere fide desteği
Erzincan'da kadın çiftçilere fide desteği
Erzincan'da kadın çiftçilere fide desteği
Erzincan'da kadın çiftçilere fide desteği

YORUMLAR
500
Bu seralarda üretim liselilerden soruluyor Bu seralarda üretim liselilerden soruluyor Kahramankazan'da 'Ata Tohumu' projesi Kahramankazan'da 'Ata Tohumu' projesi
Kaynak: İHA

Türk Lirası, Erzincan, Domates, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da kadın çiftçilere fide desteği - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:30:42. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da kadın çiftçilere fide desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement