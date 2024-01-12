Erzincan\'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Kırsal Kalkınma Yatırımları tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tebliğin yayınlanmasının ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tanıtım toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük'ün de katıldığı toplantıda katılımcılara 2024 yılında KKYDP kapsamında yatırım yapacakları ekonomik yatırımlar ve bireysel sulama sistemlerine yönelik hibelerin genel bir tanıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen yüzde 50 oranındaki hibeden yararlanmak isteyen girişimciler toplantıda sorularına da yanıt buldular.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Erzincanlı girişimcilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan KKYDP hibelerinden en iyi şeklide yararlanmaları için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi teknik elemanlarının girişimcilere yol göstererek teknik destek sağlayacağını söyledi. Erzincan'da son yıllarda gelişme trendi içerisinde yer alan sebzecilik ve meyvecilik gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu basınçlı sulama sistemleri için de Tarım Bakanlığı tarafından hibe verildiğini hatırlatan Kütük, bu hibenin de Erzincan çiftçisi için son derece önemli olduğunu söyledi.

Girişimcilerin KKYDP başvuruları ile ilgili tüm bilgi ve formları Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabileceği ifade edildi. - ERZİNCAN