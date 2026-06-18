Erzincan'da Küçükbaş Hayvancılığına Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Küçükbaş Hayvancılığına Destek Projesi

Erzincan\'da Küçükbaş Hayvancılığına Destek Projesi
18.06.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da küçükbaş hayvancılığı için finansman projesi protokolü imzalandı; üreticilere destek sağlanacak.

Erzincan'da küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla 'Birlikte Üretelim Finansmanı-Küçükbaş' projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Erzincan Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Katılım Bankası iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında üreticilerin uygun şartlarda finansmana ulaşması ve hayvancılık işletmelerinin büyümesi desteklenecek.

Proje ile Erzincan'da küçükbaş hayvan varlığının artırılması, kırsalda üretim ve istihdamın güçlendirilmesi, sürdürülebilir hayvansal üretime katkı sunulması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, proje kapsamında üreticilere 1 milyon 200 bin liraya kadar finansman, hayvan alımlarında 84 aya varan vade, 18 aya kadar yem alım desteği ve Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında sübvansiyonlu finansman desteği sağlanacağını belirtti.

Erzincan'ın bereketli topraklarında küçükbaş hayvan varlığını artırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Vali Aydoğdu, imzalanan protokolün üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Törene Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve Ziraat Katılım Bankası Erzincan Şube Müdürü Muhammet Akif Elkatmış katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Küçükbaş Hayvancılığına Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

10:12
Jorge Jesus milli takıma gidiyor Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:14
TRT dizisi setine narkotik baskını Başrol oyuncusu gözaltına alındı
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:16:43. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Küçükbaş Hayvancılığına Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.