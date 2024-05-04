Erzincan'da maden faciasında 2 işçinin daha naaşına ulaşıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'da maden faciasında 2 işçinin daha naaşına ulaşıldı

Erzincan\'da maden faciasında 2 işçinin daha naaşına ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Arama çalışmaları ise hala devam ediyor.

04.05.2024 07:37
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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