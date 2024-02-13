Erzincan\'da maden ocağı göçüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurtarma çalışmalarına destek sağladı

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erzincan'ın İliç İlçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel desteği sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olayın yaşandığı ilk andan itibaren Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla Trabzon, Elazığ ve Sivas bölge müdürlüklerinden olay yerine araç ve personel desteği yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin, işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla sahada çalıştıklarının aktarıldığı paylaşımda, "Temennimiz, can kaybı yaşanmadan işçilerimizin kurtarılması ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulması. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabb'im her türlü kaza ve afetten milletimizi korusun." ifadelerine yer verildi.