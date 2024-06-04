Erzincan'da maden sahasında heyelan: Toprak altında kalan işçilerden birinin daha naaşına ulaşıldı - Son Dakika
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Erzincan'da maden sahasında heyelan: Toprak altında kalan işçilerden birinin daha naaşına ulaşıldı

Erzincan\'da maden sahasında heyelan: Toprak altında kalan işçilerden birinin daha naaşına ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Toprak altında kalan diğer işçilerin bulunması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.

04.06.2024 14:49
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da maden sahasında heyelan: Toprak altında kalan işçilerden birinin daha naaşına ulaşıldı - Son Dakika

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