Erzincan'da Modern Bal İşleme Tesisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Modern Bal İşleme Tesisi Açıldı

Erzincan\'da Modern Bal İşleme Tesisi Açıldı
06.05.2026 01:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Kredi Kooperatifi, Erzincan'da 100 milyon TL'lik bal işleme tesisi ile arıcılara destek sunuyor.

ERZİNCAN Organize Sanayi Bölgesi'nde Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kurulan bal işleme ve dolum tesisi, hem kent ekonomisine hem de Türkiye genelindeki arıcılara katkı sağlıyor.

Erzincan'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 100 milyon TL bedelle 2 bin 400 metrekare kapalı alana bal işleme tesisi kuruldu. Organize sanayi bölgesindeki tesis, arıcılık sektöründe kaliteyi ve hijyen standartlarını ön planda tutarak, üreticiden tüketiciye güvenli ve sağlıklı ürün akışını sağlıyor. Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kurulan fabrikayla hem çiftçiye alım garantisi hem de sofraya kaliteli bal sunuluyor.

İnsan elinin değmediği ve son teknolojinin kullanıldığı fabrikada, otomasyon sistemle yüksek kaliteye sahip çiçek ballarının kavanoz, çıt kapak ve piknik tarzı 5 ayrı ürün olarak dolumu ve paketlenmesi yapılıyor. 2 bin 400 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren modern tesiste, son teknoloji üretim altyapısı kullanılarak çiçek balları hijyenik koşullarda işlenip paketleniyor. Tam otomasyon sistemiyle çalışan üretim hattında, insan eli değmeden dolum ve paketleme işlemleri gerçekleştirilirken, ürünler kavanoz, çıt kapak ve piknik tip olmak üzere farklı ambalaj seçenekleriyle hazırlanıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla toplanan ballar, öncelikle kalite sınıflandırmasına tabii tutuluyor. Analiz sürecinden geçen ürünler, Erzincan'daki tesiste işlenerek çeşitli gramajlarda paketlenip market raflarına ulaştırılıyor. Toplam 17 personelin görev yaptığı tesiste üretim süreçleri, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun şekilde yürütülüyor.

Fabrika Müdürü ve Kimyager Semih Akbulut, tesisin Mayıs 2024'te faaliyete geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 100 milyon TL yatırımla kurulan fabrikamızda üretim süreçleri tamamen otomasyon sistemine dayalıdır. Avrupa standartlarında laboratuvarımız bulunuyor. Yıllık 2 bin 600 ton işleme kapasitemizle Türkiye genelindeki Tarım Kredi Kooperatif marketlerine buradan ürün sevkiyatı yapıyoruz. Ballar, fabrikaya gelmeden önce sahada numune alınarak analiz ediliyor. Uygun bulunan ürünler tesisimizde yeniden test edilip işlenerek tüketiciye sunuluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Modern Bal İşleme Tesisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:08:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Erzincan'da Modern Bal İşleme Tesisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.