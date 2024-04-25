Erzincan\'da öğrenciler organik sebzeler yetiştirerek ek gelir elde ediyor

Ekonomi

Erzincan'da Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki serada organik sebzeler yetiştiriyor. Öğrenciler, hem seracılık mesleğini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor. Ürettikleri sebzeler uygun fiyata mahalleli tarafından satın alınıyor.

Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki 300 metrekarelik serada rokadan ıspanağa, maruldan turpa kadar birçok sebze yetiştiriyor. Mevsimine göre sebze yetiştiren öğrenciler hem seracılık mesleğinin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor. Öğrencilerin, haftanın 5 günü uygulama alanlarında ürettikleri organik sebzeler, uygun fiyata mahalleli tarafından alınıyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da, Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarı temennilerini ileten Vali Aydoğdu, okul idarecileri ve öğretmenlerle de görüşerek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayrıca okulun tarıma yönelik çalışmaları kapsamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından ileri teknik ve yöntemlerle yetiştirilen fidelerin bulunduğu seraları da gezen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Aydoğdu, yetiştirilen fidelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerin hizmetine sunulduğu bilgisini aldı. - ERZİNCAN