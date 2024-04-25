Erzincan'da öğrenciler organik sebzeler yetiştirerek ek gelir elde ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzincan'da öğrenciler organik sebzeler yetiştirerek ek gelir elde ediyor

Erzincan\'da öğrenciler organik sebzeler yetiştirerek ek gelir elde ediyor

Erzincan'da Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki serada organik sebzeler yetiştiriyor. Hem seracılık mesleğini öğrenen öğrenciler, hem de ürettikleri sebzeleri uygun fiyata mahalleliye satıp ek gelir elde ediyor.

25.04.2024 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki serada organik sebzeler yetiştiriyor. Öğrenciler, hem seracılık mesleğini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor. Ürettikleri sebzeler uygun fiyata mahalleli tarafından satın alınıyor.

Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki 300 metrekarelik serada rokadan ıspanağa, maruldan turpa kadar birçok sebze yetiştiriyor. Mevsimine göre sebze yetiştiren öğrenciler hem seracılık mesleğinin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor. Öğrencilerin, haftanın 5 günü uygulama alanlarında ürettikleri organik sebzeler, uygun fiyata mahalleli tarafından alınıyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da, Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarı temennilerini ileten Vali Aydoğdu, okul idarecileri ve öğretmenlerle de görüşerek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayrıca okulun tarıma yönelik çalışmaları kapsamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından ileri teknik ve yöntemlerle yetiştirilen fidelerin bulunduğu seraları da gezen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Aydoğdu, yetiştirilen fidelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerin hizmetine sunulduğu bilgisini aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Erzincan, Tarım, Çevre, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da öğrenciler organik sebzeler yetiştirerek ek gelir elde ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
07:11 Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm nedeni belli oldu Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu
22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
00:28 Ankara’da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 08:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da öğrenciler organik sebzeler yetiştirerek ek gelir elde ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement