Erzincan'da Öğrencilerden Fide Üretimi

Erzincan'da mesleki eğitim alan öğrenciler, okul serasında yetiştirdikleri sebze fideleriyle hem üretime katılıyor hem de tarımsal tecrübe kazanıyor.

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle 2024'te kurulan yaklaşık 850 metrekarelik serada eğitim gören "Tarım Alanı" öğrencileri, 6 türden 21 çeşit 250 bin fide üretimi yaptı.

Derslerde gördükleri teorik eğitimi, okul bahçesindeki serada uygulamaya dökme fırsatı bulan öğrenciler, öğretmenlerinin katkılarıyla ürettikleri domates, biber ve salatalık başta olmak üzere, farklı türlerde üretilen fideleri satıp döner sermayeye katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerin yetiştirdiği fidelerin satışa sunulduğunu söyledi.

Erzincan bir tarım şehri olduğunu dile getiren Kartal, bu yıl 250 bin fide üretildiğini belirterek "Şehrimiz bir seracılık üssü olma yoluna da hızla bir şekilde gidiyor. Valiliğimizin başlatmış olduğu sera projesiyle 600 dönüm daha sera ilavesi yapıldı. Erzincan tarımına katkı sağlayacak. Başta yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve tabii ki değerli emekleri için öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Erzincan'da örtü altı üretimi 1000 dekarın üzerine çıktı

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de kentte örtü altı üretiminin son yıllarda giderek geliştiğini ve büyüyen bir sektör haline geldiğini kaydetti.

Erzincan'da örtü altı üretimin 1000 dekarın üzerine çıktığını belirten Koçaker, şöyle devam etti:

"Sadece tesisleri artırmak değil, bu tesislerde nitelikli istihdamı sağlayabilmek, nitelikli iş gücünü üretebilmek, onları da bir taraftan bu tesislere yetiştirebilmek amacıyla işte Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı bu eğitim kurumlarında öğrencilerimiz eğitimler alıyorlar. İşte o eğitimlerin sonucu olarak da yıl boyunca yaptıkları fide üretim çalışmaları sonucunu bugün büyük bir sevinçle inceleme fırsatı bulduk. Tabii iklime ve coğrafyaya uygun fideler bunlar. Tarlalarda dikilmek üzere piyasaya arz edilecekler."

"Bu sene 250 bin fide yaparak geçen yıla oranla bir artış sağladık"

Tarım Alanı Bölümü Şefi Sibel Muşlu da şubatın sonu martın başında tohumları ekmeye başladıklarını anlattı.

Öğrencilerin derslerde aldığı teorik bilgileri serada pratiğe dökerek üretim yaptığını aktaran Muşlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan halkından gerçekten yoğun bir şekilde talep alıyoruz. Bu sene 250 bin fide yaparak geçen yıla oranla bir artış sağladık. Her yıl gitgide bu artışın devamını sağlayacağız. Ailesi çiftçilikle uğraşan öğrencilerimiz çok fazla. Burada bu eğitimi öğrenerek onlara köyde yardımcı oluyorlar."

Tarım Alanı 11. sınıf öğrencisi Hüsna Danışman ise derslerde öğrendikleri teorileri serada gerçekleştirdiklerini dile getirerek "Öğrendiğimiz bilgileri burada uygulayarak arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizin yardımıyla güzel bir şekilde üretim yapıyoruz. Üretirken çok eğleniyoruz, güzel ve öğretici geçiyor. Erzincan'ın sebze yetiştiriciliğine ürettiğimiz fidelerle destek sağlıyoruz." diye konuştu.