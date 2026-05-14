"Şehrin Ekonomisi Erzincan" paneli düzenlendi

Erzincan'da "Şehrin Ekonomisi Erzincan" konulu panel gerçekleştirildi.

Panele, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali, Turkuvaz Medya yöneticileri, kurum amirleri, sektör temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Panelin açılışında konuşan Vali Aydoğdu, üretim ve yatırımın önemine dikkat çekerek her şehrin güçlü ve zayıf yönlerinin bulunduğunu söyledi.

Erzincan'ın en güçlü yönlerinin tarım ve hayvancılık, doğa ve su sporları ile kış turizmi olduğunu ifade eden Aydoğdu, bu alanların geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aydoğdu, bir ilin ekonomik hedeflerine ulaşmasının kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla mümkün olacağını vurgulayarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemine işaret etti.

Erzincan'ın sahip olduğu potansiyelin doğru adımlarla büyük bir başarı hikayesine dönüşeceğini kaydeden Aydoğdu, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN