Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü - Son Dakika
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Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü

13.08.2022 11:24
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü

Erzincan'da semt pazarlarında yaşanan bolluk fiyatlara olumlu yansıdı.

Erzincan'da semt pazarlarında yaşanan bolluk fiyatlara olumlu yansıdı. Karpuz 1,5 salatalık ve domates ise 5 TL'ye geriledi.

Erzincan'da bulunan kapalı halk pazarı ve semt pazarlarında yaşanan bolluk, fiyatların düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz aylarda pazarlarda görülen astronomik fiyatlar bu hafta büyük oranda düşüşe geçerken yaz meyveleri de vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Ağustos aynının dibini gören fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürdü. Pazara gelen vatandaşlar evlerinin sebze-meyve ihtiyacını karşıladı. Başta salatalık olmak üzere kabak, patlıcan gibi sebzelerin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş yaşandı.

Fiyatıyla cep yakan patlıcan sivri biber ve kabak bu hafta 5 ila 10 TL'ye, 10 TL'den satılan salatalık 5 TL'ye, 10 TL'den satılan domates 5 ila 7,5 TL'ye, 15 TL'den satılan patates 10 TL'ye düştü. Yaz meyvelerinin olmazsa olması karpuz ise kilosu 1,5 TL'den satılıyor. Marul, dere otu, semiz otu gibi yeşillikler ise 5 ila 10 TL arasında değişiyor. Pazarın en düşük ürünü olan limon ile kuru soğanın kilosu ise yine 5 TL den satışa sunuluyor.

Uzun yıllardır pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Necmi Okumuş, havaların ısınmasıyla birlikte tarlada ürünlerin de çıktığını belirterek, "Fiyatlar günden güne düşüyor. Bu düşüş bizim de işimize geliyor. Fiyatlar yüksek olduğunda vatandaş ya sayılı alıyor ya da hiç almıyor. Önümüzde ki haftalarda düşüş devam eder. Vatandaşlarda bu durumdan memnun. İnşallah yaz ayı daha da bereketli geçecek diye ümit ediyoruz. Şuan bazı meyveler pahalı gelebilir. Mesela, şeftali 15-20 lira ama ilerleyen günlerde düşecektir. Tüm vatandaşlarımızı her zaman pazardan alıveriş yapmaya davet ediyoruz. En pahalı döneminde bile marketlerden ucuza mal satıyoruz. İlla ki pazarlık yapanlarda oluyor. Markette öyle bir ihtimal de yok. Havaların bu şekilde gitmesi durumunda gördüğünüz fiyatlar da düşer diye düşünüyoruz" dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü - Son Dakika

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