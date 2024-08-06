Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Erzincan\'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Erzincan'da özel halk otobüsü ücretlerine zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesi, maliyetler ve vatandaşların alım gücü göz önüne alınarak belirlendi.

06.08.2024 18:03
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Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, şu açıklamada bulundu:

"5362 sayılı esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 62. maddesi gereğince ilimizde 07.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak özel halk otobüsü ücretlerinde fiyat değişikliği yapıldı. Özel halk otobüsü mesleği ile iştigal eden üyelerimizin talepleri doğrultusunda; Birlik Yönetim Kurulumuz konu ile ilgili olarak toplantı yapmış ve yeni fiyat tarifesi onaylanmıştır. En son 13.01.2024 tarihinde tam 14,00 TL, öğrenci 11,50 TL ve nakit (kartsız) 17,00 TL olarak onaylanarak yürürlüğe girmiş ve geçen süre zarfında akaryakıt fiyatları başta olmak üzere, araç yedek parçalarında, bakım ve onarım giderlerinde meydana gelen artışlardan ve 2024 yılı 7 aylık enflasyon 28,76 oranındaki artışından dolayı, yeni fiyat tarifesine geçmeye zorunlu kılmıştır.

Birlik Yönetim Kurulu toplantısında maliyetler ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi çeşitli kriterler göz önüne alınıp karar verilmiştir. Buna göre 07.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tam 17,00 TL, öğrenci 14,00 TL ve nakit (kartsız) 20,00 TL olarak onaylanmıştır." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

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