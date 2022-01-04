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Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı

04.01.2022 13:12
Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı

Erzincan'da yeni yılla birlikte toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Erzincan'da yeni yılla birlikte toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapılırken, sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine ise 1 TL zam yapıldı. Can Kart kullanmayan vatandaşlar içinde tam bilet ücreti 4.50 TL olarak belirlendi.

Yeni yılla birlikte Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin toplu taşıma ücretlerine 75 kuruş zam yapılırken sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine ise 1 TL zam yapıldı. Buna göre Can Kart sahibi olan öğrenciler 2 lira 25 kuruş ile toplu taşıma kullanırken yapılan zamla birlikte 3 lira ödeme yapacaklar. Can Kart kullanmayan öğrenciler 4 TL'den ödeme yapacak. Can Kart kullanan sivil vatandaşlar ise toplu taşımada 3 TL'den ödeme yaparken yeni gelen zamla birlikte 4 TL ödeme yapacak.

2022 Ocak ayı itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımaları tam bilet ücreti olan 4.50 TL ödeyerek kullanacaklar.

Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, 2022 yılı Ocak ayından itibaren Can Kart kullanan öğrencilere 75 kuruş sivil vatandaşlara da 1 lira zam yapıldığını söyledi.

Hizmette yaşanan aksaklıkları vatandaşların bildirmesi gerektiğini ifade eden Albayrak, Erzincan'da toplu taşıma bilindiği gibi teşkilat altında toplandı. Erzincan Belediyesi ile kent içi ulaşımı ortaklaşa yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl milyonlarca insana toplu taşıma hizmeti verdik. Bunların içinde 65 yaş ve engelli vatandaşlarımızın taşıması konusu da var. Erzincan'ın tamamına hizmet ettiğimiz için zaman zaman hizmette bazı aksaklıklar olsa da kayda değer bir aksaklık yaşanmadı. Bu sistemin hizmet noktasında daha ileriye gitmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Erzincanlı hemşerilerimizde bu sisteme başından beri sahip çıkıyor ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın hizmet anlamında yaşadıkları aksaklıkları var ise ihbar numaralarımız araçlarda ve kart dolum yerlerinde var. Bunlarla ilgili bize ulaşsınlar. Bize bilgi versinler. Bizler anında tespit edelim ve gereğini yapalım. Hizmet aksamadan devam etsin. Aksaklıkların tespit edilmesi vatandaşlarımızın kart kullanımı ile alakalıdır. Aksaklıkları tespit anlamında daha çabuk neticeye gidebilmemiz için Can Kart temin etmeleri gerekir" diye konuştu.

Öte yandan Erzincan'da toplu taşımaya zam yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin de indirime tabi olmadıkları ve 7 yaş üzeri çocuklarında ücrete tabi oldukları kaydedildi. - ERZİNCAN

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Türk Lirası, Erzincan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da toplu taşımaya zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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