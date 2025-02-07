Erzincan'da yöresel ürünlerin katma değeri artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'da yöresel ürünlerin katma değeri artıyor

Erzincan\'da yöresel ürünlerin katma değeri artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Erzincan'dan destek almaya hak kazanan üretim ve istihdam odaklı 2 projenin destek...

07.02.2025 13:31  Güncelleme: 13:33
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Erzincan'dan destek almaya hak kazanan üretim ve istihdam odaklı 2 projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Hünerli Ellerden Tescilli Lezzetler Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "SOGEP Anadoludakiler" kapsamında destek almaya hak kazanan ve Erzincan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi tarafından yürütülecek olan proje ile kadınlara yönelik girişimcilik, kooperatifçilik ve mesleki eğitimler verilerek işsizliğin azaltılması, kadın istihdamının artırılması, Erzincan'a özgü coğrafi işaret tescilli yöresel ürünlerin yenilikçi ve kalıcı çözümler ile üretim ve pazarlanmasının arttırılması amaçlanıyor.

Proje ile birlikte 20 kadına gıda hijyeni, işletme yönetimi ve pazarlama eğitimleri verilerek yetkin personel seviyesine çıkarılması ve 5 genç kadının sürekli istihdamının sağlanması hedefleniyor.

Üzümlü Belediyesi Yöresel Ürün Pazarı Projesi

Zengin yöresel ürün çeşitliliğine sahip Üzümlü'de ilçe belediyesi tarafından uygulanacak proje kapsamında, ilçede oluşturulacak modern yöresel ürün pazarında sergilenecek ürünlerin çevre illere yayılarak bilinirliğinin arttırılması ve ilçede ekonomik hareketliliğin sağlanması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesi ile 20 kadın, 10 erkek kursiyere girişimcilik, müşteri yönetimi ve pazarlama satış teknikleri eğitimi verilecek, 4 kadın girişimciye pazar alanı sağlanacak.

Erzincan Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Üzümlü Belediye Başkanı Lütfi Yakut, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Safure Atasoy ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da yöresel ürünlerin katma değeri artıyor - Son Dakika

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