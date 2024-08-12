Erzincan\'ın Refahiye İlçesi\'nde Dumanlı Tabiat Parkına Yatırım Yapılacak

Ekonomi

Erzincan'ın Refahiye İlçesi Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Dumanlı Tabiat Parkına yatırım yapılacağını aktardı.

Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret eden Kaymakam Köroğlu, açıklamalarda bulunarak GSM operatörlerinin bu yıl içerisinde bölgede yatırım yapacaklarını ifade etti.

Refahiye Kaymakamlığı koordinesinde kurulan ve hizmete başlayan Dumanlı Tabiat Parkındaki at çiftliğinin üst yapı ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Köröğlu, ahşap evlerde kalan vatandaşların at çiftliğinden ücretsiz yararlandıklarını belirterek GSM operatörlerinin de bu yıl içerisinde bölgede yatırım yapacaklarını söyledi. - ERZİNCAN