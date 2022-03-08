Erzincan TSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda - Son Dakika
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Erzincan TSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

08.03.2022 09:55
Erzincan TSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, bölgedeki 10 paydaş üniversitenin desteği ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2022'de stant açtı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, bölgedeki 10 paydaş üniversitenin desteği ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2022'de stant açtı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının sponsorluğunda, Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, EKEV ve Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 10 şirket katıldı.

Erzurum'daki Fuar ve Kongre Merkezi'nde yüksek bir katılımla düzenlenen açılış töreninde konuşmaların ardından fuarın sponsorlarına teşekkür plaketi verildi. Fuarın sponsorlarından olan Erzincan TSO'nun plaketini de, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Erzincan TSO Ticaret Sicili Müdürü Engin Adıgüzel'e takdim etti. Fotoğraf çekiminin ardından fuarın açış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi.

Doğu Anadolu Bölgesindeki 10 üniversitenin öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının standında, öğrenciler hem odanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı hem de hayalini kurdukları iş ve kariyer planlarını paylaştılar. - ERZİNCAN

Erzincan TSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda
Erzincan TSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

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Doğu Anadolu, Erzincan, Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan TSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda - Son Dakika


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